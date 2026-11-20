Turecka firma Baykar przekazała siłom bezpieczeństwa Turcji pierwsze trzy bezzałogowe myśliwce KIZILELMA. Aparat przyjęto do służby po zakończeniu prób odbiorczych, informuje AeroTime.

Baykar oświadczył, że program testów i szkolenia KIZILELMA objął 600 lotów. Firma nazwała również Turcję pierwszym krajem, który wprowadził bezzałogowy myśliwiec do swojego wyposażenia wojskowego. Baykar nie sprecyzował, która jednostka sił bezpieczeństwa otrzymała trzy aparaty.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poinformował, że KIZILELMA po latach pracy wszedł do wyposażenia Tureckich Sił Zbrojnych. Firma Baykar zadedykowała to wydarzenie swojemu zmarłemu założycielowi, Özdemirowi Bayraktarowi.

Od pierwszego lotu do służby

Baykar zaprezentował koncepcyjne obrazy KIZILELMA 20 lipca 2021 roku, a aparat trafił na linię produkcyjną 12 marca 2022 roku. Pierwszy lot odbył 14 grudnia 2022 roku w mieście Çorlu w prowincji Tekirdağ.

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W kwietniu 2023 roku KIZILELMA wykonał lot w ciasnym szyku z uderzeniowym bezzałogowcem AKINCI. W grudniu 2025 roku dwa takie aparaty wykonały lot w ciasnym szyku z wykorzystaniem technologii autonomii floty, a w maju 2026 roku KIZILELMA wykonał autonomiczny lot w formacji z włoskimi samolotami M-346.

Testy uzbrojenia i eksport

Pierwsze testy ogniowe z amunicją TOLUN i TEBER-82 odbyły się 8 października 2025 roku. W listopadzie tego samego roku u wybrzeży Sinopu KIZILELMA trafił odrzutowy cel powietrzny pociskiem powietrze-powietrze GÖKDOĞAN. W lipcu 2026 roku aparat trafił również cel naddźwiękowym pociskiem powietrze-ziemia JET-230 produkcji Roketsan.

W maju 2026 roku dyrektor generalny Baykar Haluk Bayraktar ogłosił umowę ramową z Indonezją dotyczącą 12 samolotów KIZILELMA. Rozpoczęcie dostaw zaplanowano na 2028 rok, a umowa przewiduje opcję na kolejne 48 aparatów.

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