Turcja przeniosła lidera Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) Abdullaha Öcalana do nowo wybudowanej części więzienia na wyspie İmralı na Morzu Marmara. Poinformował o tym deputowany prokurdyjskiej Partii Równości i Demokracji Ludowej Mithat Sancar, podaje Channel NewsAsia.

Przeniesienie na wyspie İmralı

Öcalan przebywa w więzieniu na wyspie İmralı od 1999 roku, kiedy został schwytany. Sancar potwierdził jego przeniesienie w wywiadzie dla Medya Haber TV 31 października, ale nie podał innych szczegółów.

Sancar nie potwierdził wprost, że warunki w nowo wybudowanej części więzienia są lepsze. Jednocześnie, według oceny redakcji, jego słowa mogły na to wskazywać. Poprawa warunków przetrzymywania Öcalana była jednym z kluczowych żądań strony kurdyjskiej w działaniach na rzecz zakończenia trwającej od dziesięcioleci konfrontacji między PKK a władzami Turcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Proces pokojowy

Według Sancara proces pokojowy był „wstrzymany” przez ostatnie dwa miesiące, dlatego należy go przyspieszyć. Oświadczył również, że przeniesienie Öcalana do nowej części więzienia wymaga zintensyfikowania tego procesu.

Sancar należy do grupy polityków DEM, którzy regularnie odwiedzają Öcalana, odkąd w lutym 2025 roku wezwał on PKK do rozwiązania się i złożenia broni. Trzy miesiące później ugrupowanie ogłosiło, że złoży broń i zaprzestanie działań zbrojnych. Następnie parlament Turcji w sierpniu zatwierdził ustawodawstwo dotyczące warunkowego ułaskawienia tysięcy bojowników PKK, które później podpisał prezydent Recep Tayyip Erdoğan.

PKK, której Öcalan był współzałożycielem w latach 70., została uznana za organizację terrorystyczną przez Turcję, USA i Unię Europejską. Od 1984 roku konflikt z nią pochłonął dziesiątki tysięcy istnień ludzkich.

Czytaj nas na