Turcja pracuje nad mechanizmem, który ma zapewnić bezpieczną żeglugę statków handlowych na Morzu Czarnym oraz nieprzerwane dostawy żywności i produktów rolnych. Poinformował o tym podczas briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ stały przedstawiciel Turcji przy ONZ Ahmet Yıldız, podaje Anadolu Agency.

Mechanizm dla statków handlowych

Według Yıldıza mechanizm ma gwarantować bezpieczeństwo żeglugi dla statków handlowych i zapobiegać zakłóceniom w dostawach żywności oraz produktów rolnych. Zaznaczył, że Turcja opiera się na doświadczeniach Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego i uważa, że taki mechanizm będzie odpowiadał interesom wszystkich stron, przede wszystkim państw najbardziej zależnych od tych dostaw.

Inicjatywa Zbożowa Morza Czarnego została podpisana w Stambule 22 lipca 2022 roku przez Federację Rosyjską, państwo-agresora, Ukrainę i Turcję, a ONZ wystąpiła jako mediator i świadek porozumienia. Przewidywała ona humanitarny korytarz morski umożliwiający bezpieczne przejście statków zbożowych, przewożących inną żywność i nawozy z wyznaczonych ukraińskich portów czarnomorskich na światowe rynki.

Yıldız oświadczył, że inicjatywa pomogła nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wojny na ten szlak wodny. Według niego Turcja wykorzysta swoje położenie geopolityczne, kontakty z odpowiednimi stronami oraz doświadczenie mediacyjne, aby osiągnąć trwałą stabilność na morzu.

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Konwencja z Montreux i rozminowanie

Przedstawiciel Turcji przypomniał również, że od początku wojny Ankara stosuje artykuł 19 Konwencji z Montreux, który pozwala zamknąć cieśniny tureckie dla okrętów wojennych stron wojujących w czasie wojny. Oświadczył, że Turcja sumiennie i bezstronnie wykonuje postanowienia traktatu i będzie to kontynuować.

Jako przykład współpracy regionalnej Yıldız wskazał Grupę ds. Przeciwdziałania Minom na Morzu Czarnym — wspólną morską inicjatywę Turcji, Rumunii i Bułgarii w zakresie rozminowania. Ponownie wyraził także poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, podkreślił potrzebę wynegocjowanego uregulowania oraz wezwał strony wojny do bezpośrednich negocjacji w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych.

Yıldız z zadowoleniem przyjął intensyfikację kontaktów dyplomatycznych w Abu Zabi i wezwał do kontynuowania bezpośredniego dialogu.

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