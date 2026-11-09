Turcja, która gości szczyt klimatyczny ONZ COP31 w Antalyi, od 2022 roku zatwierdziła ponad 33 GW projektów magazynowania energii w akumulatorach. Według Deutsche Welle moce te mogą zapewnić energię elektryczną dla ponad 27 mln gospodarstw domowych.

Systemy magazynowania mają uzupełniać szybki wzrost produkcji energii z wiatru i słońca. Obecnie źródła te zapewniają 22% energii elektrycznej w Turcji, podczas gdy dziesięć lat temu ich udział wynosił 4,5%. Udział energii słonecznej w zainstalowanej mocy elektroenergetycznej kraju wzrósł z około 0,1% w 2014 roku do niemal 21% na początku 2026 roku.

Zależność od węgla

Jednocześnie produkcja energii elektrycznej z węgla w Turcji wzrosła w ciągu ostatniej dekady o około jedną trzecią. W 2024 roku kraj wyprzedził Niemcy i Polskę pod względem mocy wytwórczych energetyki węglowej; wcześniej państwa te miały największe takie moce w Europie, jednak zaczęły one spadać.

Turcja nadal nie wyznaczyła daty całkowitego odejścia od węgla. Według niemieckiej kampanii klimatycznej Beyond Fossil Fuels około 97% nowych projektów węglowych w kraju zostało anulowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jednak w czerwcu władze Turcji ogłosiły zamiar rozbudowy jednej z największych elektrowni węglowych i niemal podwojenia jej mocy.

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Think tank Climate Action Tracker zaznacza, że obecny cel klimatyczny Turcji dopuszcza wzrost emisji do 2038 roku. Zdaniem organizacji utrudnia to państwu osiągnięcie celu neutralności węglowej do 2053 roku.

Elektryfikacja i import paliw

Według Efe Baysala, szefa tureckiego zespołu sieci ekologicznej 350.org, Turcja importuje 95% gazu ziemnego, 83% ropy naftowej i 60% węgla. We wrześniu kraj zainicjował globalną inicjatywę „35x35”, która zakłada zwiększenie poziomu elektryfikacji światowych gospodarek z nieco ponad 20% do 35% do 2035 roku.

Inicjatywa obejmuje zastępowanie paliw kopalnych energią elektryczną w transporcie, budynkach i przemyśle. Jednocześnie, według oceny Climate Action Tracker, krajowy plan energetyczny Turcji przewiduje elektryfikację jedynie około 25% całkowitego zużycia energii do 2035 roku.

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