Turcja i Kanada rozpoczęły strategiczne partnerstwo — The National

Turcja i Kanada 22 października rozpoczęły strategiczne partnerstwo podczas spotkania prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana z premierem Kanady Markiem Carneyem w Ankarze. Strony uzgodniły rozwijanie więzi w sektorach energetycznym i obronnym, a także zwiększenie liczby połączeń lotniczych w celu wsparcia handlu i podróży, informuje The National.

Porozumienia w dziedzinie obronności i energetyki

Oba kraje, będące członkami NATO, podpisały porozumienia dotyczące współpracy obronnej i energetyki. Erdogan oświadczył, że istnieją szerokie możliwości współpracy — od przemysłu wydobywczego i skroplonego gazu ziemnego po minerały o kluczowym znaczeniu i energetykę jądrową.

Według tureckiego prezydenta strategiczne partnerstwo nie może pozostać wyłącznie symboliczną decyzją. Turcja jest zainteresowana importem surowców energetycznych i paliwa, w tym z Kanady, a także dostawami surowców o kluczowym znaczeniu.

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Plan współpracy i handel

Carney poinformował, że partnerstwo jest poparte trzyletnim planem działania. Obejmuje on handel i inwestycje, obronność i bezpieczeństwo, energetykę, a także kontakty międzyludzkie.

Turcja i Kanada dążą do zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej z obecnych 3 mld dolarów do 10 mld dolarów, choć Erdogan nie podał ram czasowych realizacji tego celu. W przyszłym miesiącu strony planują rozpocząć negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. W piątek Carney ma spotkać się z przedstawicielami tureckiego biznesu w Stambule.

Podczas wizyty kanadyjskiego premiera Amnesty International wezwała go do poruszenia w rozmowie z Erdoganem kwestii ograniczania swobód demokratycznych w Turcji. Organizacja powołała się na niedawne zatrzymania aktywistów, dziennikarzy i polityków opozycji.

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