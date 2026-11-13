Turcja i Katar zawarły umowę o wzajemnej obronie — France 24

Turcja i Katar zawarły w Stambule umowę o wzajemnej obronie i uzgodniły wspólne stanowisko na wypadek zewnętrznego zbrojnego ataku na jeden z obu krajów. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podpisał dokument podczas spotkania z emirem Kataru, szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thanim, informuje France 24.

Konsultacje i współpraca wojskowa

We wspólnym oświadczeniu strony zaznaczyły, że umowa ma na celu wzmocnienie obrony zbiorowej i bezpieczeństwa regionalnego. Ankara i Doha uzgodniły prowadzenie konsultacji w sprawie zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa, a także regionalnych i globalnych kwestii bezpieczeństwa oraz polityki obronnej.

Kraje planują również rozszerzać współpracę poprzez wspólne ćwiczenia wojskowe, współdziałanie w przemyśle obronnym oraz wymianę personelu w celach szkoleniowych. W komunikacie zaznaczono, że porozumienie odzwierciedla dążenie Turcji i Kataru do ochrony suwerenności i integralności terytorialnej, a także ich wizję bezpieczniejszego i bardziej stabilnego ładu regionalnego.

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Partnerstwo energetyczne

Turcja i Katar zadeklarowały również gotowość do rozwijania współpracy energetycznej, w szczególności handlu skroplonym gazem ziemnym. Turecka administracja poinformowała, że kraje pracują nad rozwojem i dywersyfikacją partnerstwa energetycznego, a współpraca w sektorze obronnym będzie nadal się rozwijać.

Emir Kataru przybył do Stambułu po udziale w klimatycznym szczycie ONZ COP31 na południu Turcji. Nowa umowa została zawarta po podpisaniu przez Turcję, Arabię Saudyjską i Pakistan mekkańskiej umowy o wspólnej obronie w sierpniu. Zgodnie z tym dokumentem atak na jedną ze stron jest traktowany jako atak na wszystkich uczestników.

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