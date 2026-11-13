12 listopada Turcja i Chiny podpisały wstępną umowę mającą na celu pozyskanie około 15 mld dolarów inwestycji w projekty energetyki słonecznej i wiatrowej. Porozumienie zawarto podczas szczytu klimatycznego ONZ COP31 w Antalyi, informuje Euronews.

Projekty słoneczne i wiatrowe

Umowa obejmuje plany dotyczące elektrowni słonecznych i wiatrowych o łącznej mocy 7 GW, a także rozwój systemów magazynowania energii i modernizację sieci elektroenergetycznej. Turecki minister energii Alparslan Bayraktar powiedział, że współpraca będzie obejmować również wymianę technologii w zakresie produkcji w kraju wyposażenia do turbin wiatrowych.

Nie ogłoszono terminów realizacji projektów ani szczegółów ich finansowania. Podpisanie poprzedziły rozmowy prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i wiceprezydenta Chin Han Zhenga, które odbyły się 11 listopada na marginesie szczytu.

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Według chińskiej państwowej agencji Xinhua Han Zheng oświadczył, że Pekin jest gotowy zachęcać chińskie firmy do inwestowania w Turcji, i wskazał energetykę odnawialną jako jeden z kierunków pogłębiania współpracy.

Strategia energetyczna do 2040 roku

Pod koniec września zainstalowana moc tureckiej energetyki słonecznej i wiatrowej wynosiła około 43,8 GW, czyli nieco ponad jedną trzecią całkowitej mocy wytwórczej kraju, według tureckiego Ministerstwa Energii. Nowa krajowa strategia energetyczna zakłada zwiększenie mocy energetyki słonecznej i wiatrowej do 175 GW do 2040 roku.

Na szczycie 10 listopada Bayraktar oszacował potrzeby inwestycyjne Turcji na transformację energetyczną do 2040 roku na około 300 mld dolarów. Według niego pozyskanie takiej kwoty będzie wymagało międzynarodowego partnerstwa i przewidywalnych warunków dla inwestorów.

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