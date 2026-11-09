Turcja i Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiły na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi dobrowolną Antalya Initiative for Resilient Health Systems (AIR). Inicjatywa zakłada, że kraje będą dokumentować udane i nieudane rozwiązania służące ochronie zdrowia przed wstrząsami klimatycznymi, ich koszty oraz dzielić się tymi doświadczeniami. Jak informuje Health Policy Watch, do poniedziałkowego wieczoru żaden kraj nie ogłosił udziału w inicjatywie.

COP31 rozpoczęła się w tureckiej Antalyi z udziałem przedstawicieli niemal 200 państw. W ciągu dwóch tygodni na konferencji oczekiwanych jest około 100 tys. uczestników, w tym ponad 90 głów państw i setki ministrów. Jednym z głównych tematów dnia otwarcia była potrzeba praktycznych działań na rzecz ochrony zdrowia ludności przed skutkami zmian klimatu.

Finansowanie adaptacji

Negocjacje dotyczące porządku obrad opóźniły ceremonię otwarcia o półtorej godziny. Kraje rozwijające się nalegały na włączenie kwestii finansowania klimatycznego do oficjalnego porządku obrad. Ostatecznie uczestnicy włączyli do niego uzgodniony w Belém dwuletni program prac dotyczący realizacji zobowiązań zamożnych krajów do finansowania działań klimatycznych w państwach rozwijających się.

Jednocześnie Grupa Afrykańska wycofała żądanie osobnego punktu dotyczącego potrojenia finansowania adaptacji. Według Programu ONZ ds. Środowiska, nawet przy różnych metodach obliczeń obecna obietnica pokryje jedynie 20–29% z około 420 mld dolarów rocznie, których kraje rozwijające się będą potrzebować do 2035 roku, aby dostosować się do zmian klimatu.

Grupa 44 najsłabiej rozwiniętych państw wezwała uczestników COP31, by nie odkładali trudnych decyzji oraz zapewnili redukcję emisji, dostęp do finansowania i ochronę najbardziej narażonych społeczności.

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Kryzys klimatyczny i zdrowie

Szef ONZ ds. klimatu Simon Stiell podkreślił, że dostosowanie systemów ochrony zdrowia nie może być wystarczającą odpowiedzią na postępujące ocieplenie. Jak stwierdził, należy szybko i sprawiedliwie odchodzić od paliw kopalnych.

Według oceny Lancet Countdown, w 2023 roku z upałem wiązano rekordowe 710 tys. zgonów, przy czym niemal trzy czwarte z nich było spowodowanych zmianą klimatu. Zanieczyszczenie powietrza wynikające ze spalania paliw kopalnych doprowadziło w tym roku, według tych danych, do kolejnych 2,78 mln zgonów.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że ponad 90% krajów w ubiegłorocznym badaniu organizacji wskazało brak finansowania jako jedną z głównych przeszkód w realizacji planów dotyczących klimatu i zdrowia. Zaznaczył również, że zdrowie nie ma osobnego punktu w formalnych negocjacjach, podczas których omawiane jest finansowanie klimatyczne.

Minister zdrowia Brazylii Alexandre Padilha poinformował, że międzynarodowe publiczne zobowiązania na rzecz adaptacji ochrony zdrowia spadły z około 3,2 mld dolarów w 2022 roku do 2,2 mld dolarów w 2024 roku. Stanowi to około 5% wszystkich międzynarodowych środków publicznych na adaptację.

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