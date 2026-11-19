Prezydencja szczytu klimatycznego ONZ COP31 w Antalyi w Turcji przedstawiła drugi projekt Deklaracji Antalyjskiej. Dokument zawiera propozycję zwiększenia udziału energii elektrycznej w światowym końcowym zużyciu energii do 35% do 2035 roku, poinformowała Anadolu Agency.

Prezydent COP31 Murat Kurum oświadczył, że projekt potwierdza cel porozumienia paryskiego dotyczący ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza oraz wzywa do przyspieszenia redukcji emisji i wzmocnienia odporności na zmiany klimatu. Jak powiedział, 167 stron złożyło nowe ustalone na poziomie krajowym wkłady, czyli NDC.

Elektryfikacja i czysta energia

Turecka inicjatywa „35 do 35” przewiduje rozwój mocy odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, modernizację sieci elektroenergetycznych oraz tworzenie systemów magazynowania energii. Kurum wymienił również technologie wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla jako jeden z priorytetów projektu.

Według Kuruma ochrona celu 1,5 stopnia oznacza ochronę życia, biorąc pod uwagę wpływ wzrostu temperatur na społeczności, zasoby wodne i miasta nadbrzeżne.

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Finansowanie adaptacji

Projekt deklaracji popiera globalne wezwanie do co najmniej trzykrotnego zwiększenia finansowania adaptacji do 2035 roku. Wśród proponowanych działań są uproszczenie dostępu do środków, skrócenie procedur zatwierdzania i wypłat oraz zwiększenie finansowania grantowego i preferencyjnego.

Dokument proponuje również mapę drogową finansowania adaptacji i odporności „Antalya – Addis Abeba”. Ma ona połączyć zobowiązania dotyczące finansowania klimatycznego z potrzebami wrażliwych społeczności, w szczególności w Afryce i małych rozwijających się państwach wyspiarskich. Osobno deklaracja wzywa do rozszerzania systemów wczesnego ostrzegania, aby zapewnić powszechną ochronę do 2027 roku.

Prezydent COP31 ds. negocjacji Chris Bowen poinformował, że prezydencja będzie prowadzić intensywne konsultacje z grupami negocjacyjnymi, aby osiągnąć konsensus w sprawie projektu. Zaznaczył również, że Chiny aktywnie uczestniczą w procesie i konstruktywnie przedstawiają swoje kwestie oraz obawy.

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