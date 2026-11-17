Turcja podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi uruchomiła dobrowolną Deklarację Antalyjską dotyczącą sztucznej inteligencji. Inicjatywa ma pomóc wykorzystywać technologie do poszukiwania rozwiązań klimatycznych, a jednocześnie oceniać zagrożenia środowiskowe związane z ich rozpowszechnianiem, informuje Korea Herald.

Inicjatywa ma obecnie 80 poparć, ale formalnie poparło ją jedynie dziewięć państw. Pozostali zwolennicy to firmy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Niemcy zadeklarowały zamiar przystąpienia do dokumentu, podczas gdy Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska nie zostały jeszcze wpisane na listę formalnych zwolenników.

Możliwości i ryzyka AI

Szef działu klimatycznego ONZ Simon Stiell oświadczył, że sztuczna inteligencja i inne zaawansowane technologie mają znaczny potencjał, ale jednocześnie niosą ryzyko. Według niego korzyści z AI muszą przeważać nad jej rosnącymi kosztami dla społeczeństwa i środowiska.

AI jest już wykorzystywana do ulepszania prognoz pogody, monitorowania emisji przemysłowych i optymalizacji energii odnawialnej. Jednocześnie centra danych, na których działają te technologie, zużywają znaczne ilości energii elektrycznej i wody. Budzi to obawy związane z wyższymi rachunkami za media w niektórych społecznościach oraz śladem węglowym takiej infrastruktury.

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Zużycie zasobów przez centra danych

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej około 30% energii elektrycznej zużywanej przez centra danych jest wytwarzane z węgla. Udział źródeł odnawialnych wynosi 27%, gazu ziemnego — 26%, a energetyki jądrowej — 15%.

Według ustaleń badania ONZ w 2025 roku centra danych zużyły więcej energii elektrycznej niż wszystkie państwa świata z wyjątkiem dziesięciu. Do 2030 roku ich zużycie wody może być równe rocznemu podstawowemu zapotrzebowaniu na wodę całej ludności krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Tomas Lamanauskas, zastępca sekretarza generalnego międzynarodowej struktury ONZ, która współpracowała z Turcją nad deklaracją, oświadczył, że jej uruchomienie powinno stworzyć impuls do nowych przystąpień. Przedstawicielka Beyond Fossil Fuels Jill McArdle skrytykowała dokument, nazywając jego obietnice niejasnymi i ostrzegając, że może on zapewnić dużym firmom technologicznym „zielony” wizerunek bez rozwiązania problemu rzeczywistego wpływu ich infrastruktury na klimat.

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