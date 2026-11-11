W Turcji pracownica Fundacji im. Heinricha Bölla, Yonca Verdiyoğlu Şık, została tymczasowo zatrzymana pod zarzutem szpiegostwa i doprowadzona na przesłuchanie do sądu w Stambule. Po przesłuchaniu została zwolniona, informuje Der Spiegel.

Pytania o działalność fundacji

Prawniczka Şık oświadczyła, że w sądzie jej klientkę pytano o pracę w Fundacji im. Heinricha Bölla, zasady działania organizacji, jej aktywność oraz otrzymywane przez nią wynagrodzenia. Osobno poruszono kwestię współpracy fundacji z tureckim stowarzyszeniem LGBTQ+ Kaos GL.

Według prawniczki Şık w przejrzysty sposób wyjaśniła swoją pracę oraz zasady działania fundacji. Nazwała postępowanie niepokojącym. Prawniczka poinformowała również, że dowiedziała się o zakazie wyjazdu Şık z Turcji.

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Najazdy na organizacje LGBTQ+

We wrześniu w Turcji odbyły się ogólnokrajowe naloty, w tym na stowarzyszenia LGBTQ+, podczas których zatrzymano wiele osób. Turecki wymiar sprawiedliwości zarzuca im między innymi nieobyczajność i prostytucję.

Minister sprawiedliwości Akın Gürlek, jak informowała państwowa agencja Anadolu, twierdził, że kontrola sprawozdań finansowych stowarzyszeń wykazała przelewy znacznych kwot od instytucji państwowych z zagranicy. Prowładcze tureckie stacje telewizyjne informowały także o ustaleniach kontroli administracji gubernatora Stambułu, według których stowarzyszenia miały rzekomo działać niezgodnie ze swoimi celami statutowymi. Fundacja im. Heinricha Bölla odrzuca oskarżenia o nielegalne finansowanie stowarzyszeń.

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