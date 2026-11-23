Turecka firma obronna STM zakończyła testy odbiorcze i przekazała pierwszą partię kamikaze dronów FPV Alkan krajowym służbom bezpieczeństwa. Jak informuje Anadolu Agency, system był wcześniej prezentowany pod nazwą Kargu FPV.

Rażenie celów i autonomiczne nurkowanie

Alkan może przenosić przeciwpiechotne lub przeciwpancerne głowice bojowe do precyzyjnych uderzeń w nieruchome i ruchome cele w dzień i w nocy. Dron ma niską wykrywalność radarową oraz system transmisji wideo w czasie rzeczywistym.

Technologia przetwarzania obrazu umożliwia aparatowi namierzenie celu i wykonanie autonomicznego nurkowania na końcowym etapie lotu. System wyposażono również w zapalnik z mechanizmem zabezpieczającym, zgodnym ze standardem MIL-STD-331. Czujnik zapalnika zbliżeniowego zapewnia automatyczną detonację w ustawionej odległości.

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Zasięg do 10 kilometrów

Zasięg realizacji zadania przez Alkan wynosi 10 kilometrów, a maksymalna prędkość — 140 kilometrów na godzinę. Operacyjna wysokość lotu wynosi 500 metrów, a maksymalna wysokość nad poziomem morza — 5500 metrów.

W konfiguracji drona kamikaze aparat może pozostawać w powietrzu ponad 20 minut. W konfiguracji obserwacyjnej, bez amunicji i zapalnika, czas lotu wynosi do 44 minut. Platformę opracowano z możliwością przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym: dzięki światłowodowemu trybowi działania może ona zachować możliwości lotu i naprowadzania bez GPS lub sygnałów radiowych.

Alkan ma wspólną architekturę z uderzeniowym bezzałogowcem Kargu i może bez modyfikacji używać tych samych zapalników oraz przeciwpiechotnych lub przeciwpancernych głowic bojowych. Dyrektor generalny STM Özgür Güleryüz oświadczył, że firma dostarczała swoje produkty tureckim służbom bezpieczeństwa i eksportowała je do ponad 15 krajów na czterech kontynentach.

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