Turecki statek sejsmiczny ma przybyć do Karaczi w Pakistanie między 17 a 20 listopada 2026 roku, aby rozpocząć morskie poszukiwania ropy i gazu. Dawn informuje, powołując się na rządowy wydział naftowy Pakistanu.

Przygotowania do przybycia statku omówiono na spotkaniu, któremu przewodniczył minister przemysłu naftowego Ali Pervaiz Malik. Uczestniczyli w nim przedstawiciele TPOC, pakistańskich państwowych spółek energetycznych, a także ministerstw spraw zagranicznych, spraw morskich, obrony i spraw wewnętrznych.

Poszukiwania na Morzu Arabskim

TPOC, spółka zależna Turkish Petroleum Corporation, jest operatorem bloku Eastern Offshore Indus-C na Morzu Arabskim u wybrzeży Pakistanu i posiada w nim 25% udziałów. Pakistan Petroleum Limited ma 35% udziałów, a Oil and Gas Development Company Limited oraz Mari Energies — po 20%.

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Według szacunków Pakistan Petroleum Limited na tym obszarze może znajdować się od 1,5 do 2 bln stóp sześciennych gazu. Firma wcześniej przeprowadziła tam dwu- i trójwymiarowe badania sejsmiczne. TPOC będzie również posiadać udziały w dwóch blokach lądowych: 25% w Sukhpur-II i 10% w Ziarat North.

Powrót do prac offshore

Wydział naftowy oświadczył, że przybycie statku będzie oznaczać wznowienie przez Pakistan morskich prac poszukiwawczych po przerwie trwającej niemal dwie dekady. W styczniu 2025 roku kraj ogłosił przetarg na przyznanie licencji na poszukiwania w 40 blokach offshore w basenach Indusu i Makranu w pobliżu prowincji Sindh i Beludżystan, po 18-letniej przerwie.

W ubiegłym roku pakistańskie władze przyznały 23 morskie bloki poszukiwawcze czterem konsorcjom kierowanym przez lokalne firmy energetyczne; część z nich pozyskała zagranicznych partnerów, w tym Turkish Petroleum Corporation. Na pakistańskim obszarze morskim o powierzchni około 300 tys. kilometrów kwadratowych od uzyskania przez kraj niepodległości w 1947 roku wywiercono zaledwie 18 odwiertów.

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