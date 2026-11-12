W Niemczech osoby składające wnioski o nazwiskach brzmiących po turecku rzadziej otrzymywały konkretną ofertę miejsca dla dziecka w placówce opieki przedszkolnej. Wykazało to badanie Instytutu Ifo, Politechniki Monachijskiej, Instytutu Badań Ekonomicznych w Halle oraz Niemieckiego Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, informuje Der Spiegel.

Różnice w odpowiedziach placówek

Naukowcy wysyłali identyczne e-maile w imieniu fikcyjnych rodziców do placówek, które miały miejsca dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Różniły się jedynie nazwiska nadawców: brzmiały one albo po niemiecku, albo po turecku.

Na zapytania z nazwiskami brzmiącymi po niemiecku odpowiedziało około 71% placówek, podczas gdy na e-maile z nazwiskami brzmiącymi po turecku — około 66%. Autorzy badania określili tę różnicę jako statystycznie wysoce istotną. Ponadto osobom z turecko brzmiącymi nazwiskami około 20% rzadziej oferowano konkretne miejsce, a odpowiedzi na ich e-maile były krótsze i mniej pomocne.

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Jak przeprowadzono badanie

W marcu 2021 roku naukowcy wysłali e-maile do ponad 22 tysięcy placówek opieki przedszkolnej. Pomyślnie dostarczono około 18,7 tysiąca zapytań, przy czym każda placówka otrzymała tylko jedną wiadomość. Odpowiedzi nadeszły na 12 547 zapytań. Nazwisko nadawcy było losowo określane jako brzmiące po niemiecku lub po turecku.

Nierówność utrzymywała się również wtedy, gdy w podpisie osoby składającej wniosek o turecko brzmiącym nazwisku wskazano posiadanie wyższego wykształcenia. W okręgach, w których wyniki eksperymentu wykazały bardziej wyraźną nierówność, udział dzieci z pochodzeniem migracyjnym wśród podopiecznych takich placówek był niższy.

Autorzy badania zauważyli, że kierownicy placówek często rozdzielają ograniczoną liczbę miejsc w warunkach braku czasu i personelu. Ich zdaniem zwiększenie liczby pracowników, a także scentralizowane i przejrzyste procedury składania wniosków mogłyby sprzyjać bardziej sprawiedliwemu dostępowi.

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