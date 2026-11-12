Tureckie myśliwce w czwartek wykonały treningowy przelot nad Kyrenią na północy Cypru i naruszyły rejon informacji powietrznej (FIR) Nikozji. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Lot przed wydarzeniami 15 listopada

Przelot odbył się przed wydarzeniami poświęconymi rocznicy jednostronnego ogłoszenia niepodległości na północy wyspy. Według doniesień mediów tureckocypryjskich w locie uczestniczył zespół akrobacyjny Tureckich Sił Powietrznych Turkish Stars.

W mediach społecznościowych Turkish Stars poinformowali, że samoloty znajdowały się nad Kyrenią z okazji 43. rocznicy utworzenia tak zwanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

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Planowane loty

Według publikacji kolejny lot treningowy planowano przeprowadzić w piątek o 15:30. Lot pokazowy miał odbyć się w ciągu dnia w niedzielę, 15 listopada — w dniu jednostronnego ogłoszenia niepodległości tego tworu w 1983 roku.

Zespół akrobacyjny Turkish Stars utworzono w listopadzie 1992 roku. Używa on naddźwiękowych lekkich myśliwców.

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