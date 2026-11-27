Turecki paraatleta Kayapinar zdobył dwa złota na mistrzostwach świata — Anadolu Agency
Turecki parapowerlifter Abdullah Kayapinar zdobył dwa złote medale i ustanowił rekord Europy na Mistrzostwach Świata w parapowerliftingu w Manamie w Bahrajnie.
Zwycięstwo w kategorii do 49 kg
Pierwszego dnia zawodów Kayapinar startował w męskiej kategorii wagowej do 49 kilogramów. Zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji z łącznym wynikiem 530 kilogramów, informuje Anadolu Agency, powołując się na Turecką Federację Podnoszenia Ciężarów.
Sportowiec pomyślnie wykonał trzy podejścia, podnosząc 173, 177 i 180 kilogramów. Ostatnie podniesienie wykonał w końcowej próbie, ustanawiając rekord Europy.
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Drugie złoto i drugi tytuł z rzędu
Podniesienie 180 kilogramów przyniosło Kayapinarowi także drugi złoty medal — w kategorii najlepszego pojedynczego podniesienia. Tym samym zdobył nagrodę zarówno za łączny wynik, jak i za najlepszą próbę.
W ubiegłym roku Kayapinar również zdobył złoty medal mistrzostw świata, które odbyły się w Egipcie. Zwycięstwo w Manamie było dla niego drugim z rzędu tytułem mistrza świata.