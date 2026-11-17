Turecki producent elektroniki obronnej ASELSAN zawarł z firmą rakietową ROKETSAN kontrakty o łącznej wartości 1,28 mld euro, czyli 1,41 mld dolarów. Umowy przewidują dostawy systemów transmisji danych dla rakiet oraz systemów naprowadzania, podaje AeroTime.

Szczegóły kontraktów

16 listopada 2026 roku ASELSAN ujawnił informacje o umowach w komunikacie dla tureckiej Platformy Publicznego Ujawniania Informacji KAP. W dokumencie jako zamawiającego wskazano ROKETSAN, jednak nie podano programów rakietowych, liczby zamówionych systemów ani harmonogramu dostaw.

Systemy naprowadzania wykrywają i śledzą cele, zazwyczaj w końcowej fazie lotu rakiety. Łącza transmisji danych umożliwiają aktualizowanie informacji o celu po wystrzeleniu. ROKETSAN produkuje rakiety i precyzyjnie kierowaną amunicję lotniczą, w tym rodzinę MAM, lecz z komunikatu nie wynika, czy kontrakty obejmują właśnie taką amunicję.

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Zgodnie z ujawnionymi informacjami, w najnowszym opublikowanym sprawozdaniu finansowym ASELSAN udział ROKETSAN wynosił 5,6% sprzedaży netto spółki oraz 7,3% jej należności handlowych.

Poprzednie kontrakty

23 września 2026 roku ASELSAN poinformował o kontrakcie z ROKETSAN o wartości 1,23 mld euro, czyli 1,36 mld dolarów, na dostawę podsystemów dla systemów obrony powietrznej.

5 października ASELSAN poinformował również o umowach z tureckim Urzędem Przemysłu Obronnego o wartości 2,46 mld euro na hybrydowe systemy obrony powietrznej. 26 października spółka ujawniła kontrakt o wartości 523 mln euro na opracowanie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej nowej generacji. We wrześniu ASELSAN prezentował systemy walki elektronicznej i zasobniki radarowe na bezzałogowcach Bayraktar TB2 w tureckiej Konyi przed delegacjami z 18 krajów.

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