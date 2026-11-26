Turkmenistan oczekuje, że odcinek gazociągu z przygranicznego miasta Serhetabat do afgańskiego Heratu zacznie dostarczać gaz do trzeciego co do wielkości miasta Afganistanu na początku 2027 roku. OilPrice informuje o tym, powołując się na turkmeńskich urzędników, którzy rozmawiali z Reuters.

Pierwszy odcinek trasy

Gazociąg Serhetabat–Herat jest częścią projektu TAPI, który ma połączyć Turkmenistan, Afganistan, Pakistan i Indie. Podczas Turkmenistanskiego Forum Energetycznego w ubiegłym miesiącu Turkmenistan oświadczył, że rurociąg dotarł już na obrzeża Heratu, a oddanie tego odcinka do eksploatacji planowane jest do końca roku.

Odcinek między Serhetabatem a Heratem ma około 150 kilometrów długości. To mniej niż jedna dziesiąta planowanej całkowitej długości gazociągu TAPI — 1 800 kilometrów. Łączny koszt projektu szacowany jest na 10 mld dolarów.

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Infrastruktura w Heracie

Dla Heratu przewidziano dalsze projekty: rurociąg do miejskiego parku przemysłowego, stacje dystrybucji gazu, gazyfikację strefy przemysłowej oraz kompleks sprężonego gazu ziemnego. W październiku Turkmenistan informował również, że prywatny inwestor zaproponował budowę elektrowni gazowej w pobliżu miasta.

Przeszkody finansowe i polityczne

Projekt TAPI od lat napotyka przeszkody polityczne i finansowe. Wśród zagrożeń dla jego realizacji i międzynarodowego finansowania OilPrice wymienia powrót Talibanu do władzy w Afganistanie na początku lat 20. XXI wieku, a także historyczną wrogość i nieufność między Pakistanem a Indiami.

Szef turkmeńskiej państwowej spółki odpowiedzialnej za projekt, Muhammetmyrat Amanov, powiedział Reuters, że uruchomienie pierwszego odcinka może zapewnić wczesne wpływy i zwiększyć zaufanie kredytodawców. Według oceny publikacji Turkmenistan zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem zasobów gazu ziemnego, po Rosji, Iranie, Katarze i Stanach Zjednoczonych.

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