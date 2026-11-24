Turniej Dubai Darts Masters powróci do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2027 roku po dziesięcioletniej przerwie. Zawody World Series of Darts odbędą się 22–23 stycznia w Coca-Cola Arena, informuje Sky Sports.

Turniej z udziałem 16 zawodników

W Dubai Darts Masters wystąpi ośmiu czołowych zawodników PDC. Turniej zostanie rozegrany w systemie pucharowym z udziałem 16 sportowców: pierwszego wieczoru zaplanowano osiem meczów pierwszej rundy, a drugiego dnia odbędą się kolejne etapy i finał.

Uczestnicy będą również rywalizować o punkty rankingowe World Series, które pomogą im walczyć o miejsca w turnieju kończącym sezon w Amsterdamie.

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Powrót do kalendarza PDC

Dubaj był jednym z pierwszych miast goszczących turnieje World Series of Darts, a zawody odbywały się tam w latach 2013–2017. Dubai Darts Masters ostatnio rozegrano w 2017 roku: Szkot Gary Anderson obronił tytuł, pokonując w finale Holendra Michaela van Gerwena 11:7.

Sezon World Series of Darts 2027 rozpocznie się 15 stycznia w Bahrajnie, po czym zawodnicy udadzą się do ZEA. Dyrektor generalny PDC Matt Porter oświadczył, że Coca-Cola Arena będzie areną dwóch dni darta na najwyższym poziomie.

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