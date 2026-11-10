W Polsce premier Donald Tusk oświadczył, że jeszcze tego samego dnia otrzyma do publikacji w oficjalnym dzienniku urzędowym uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument dotyczy zmian w regulaminie pracy tego organu, informuje Polsat News.

Uchwała w sprawie regulaminu

Tusk powiedział o tym podczas posiedzenia rządu. Według niego zmiany w regulaminie mają poprawić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Premier nazwał planowane ogłoszenie pierwszą od wielu lat publikacją decyzji tego organu. Określił też trybunał jako prawidłowo ukształtowany ważny organ państwowy.

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Ocena premiera

Tusk oświadczył, że może ogłosić początek nowej ery dla Trybunału Konstytucyjnego. Według niego, mimo przeszkód, emocji i agresji, sędziom udało się uregulować sytuację, a rząd może wykonywać swoje obowiązki dotyczące decyzji, uchwał i postanowień sędziów trybunału.

Szef polskiego rządu wyraził nadzieję, że publikacja stanie się symbolicznym zakończeniem sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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