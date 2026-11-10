Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że wszyscy poszkodowani w sobotnim ataku w Krakowie otrzymają zwiększoną pomoc od państwa. Wsparcie obejmie rannych policjantów, innych poszkodowanych, rodziny zabitych oraz bliskich rannych, informuje RMF24.

Pomoc dla poszkodowanych

Tusk powiedział o tym na początku posiedzenia polskiego rządu. Wysoko ocenił działania funkcjonariuszy organów ścigania, którzy uczestniczyli w operacji, podkreślając ich poświęcenie i gotowość do ryzykowania życiem i zdrowiem. Według szefa rządu działania służb umożliwiły uratowanie wielu osób.

Premier zwrócił również uwagę na niebezpieczne przedmioty i materiały znalezione w samochodzie napastnika. W ocenie Tuska znaleziska te wskazywały na możliwą skalę tragedii i przygotowania do kontynuowania ataku. Podziękował wszystkim zaangażowanym w operację i oświadczył, że polskie państwo oraz jego służby sprostały próbie.

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Przegląd zasad dotyczących broni

Tusk polecił ministrom spraw wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości, a także szefowi Rządowego Centrum Legislacji, pilnie dokonać przeglądu obowiązujących zasad dostępu do broni. Zaznaczył, że decyzje muszą być wyważone i nie mogą być podejmowane pod wpływem emocji.

Kontrola ma objąć nie tylko przepisy dotyczące posiadania broni, lecz także funkcjonowanie strzelnic. Premier podkreślił konieczność zapewnienia rejestracji każdej sztuki broni, która trafia w prywatne ręce.

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