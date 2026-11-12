Premier Polski Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Dublinie w Irlandii oświadczył, że Polska „nie jest szczególnie mile widziana” przy stole negocjacyjnym, przy którym obecni są przedstawiciele Władimira Putina oraz amerykańscy dyplomaci prezydenta Donalda Trumpa. Poinformował o tym RMF24.

Reprezentacja Europy

Tusk powiedział, że nie chce dołączać do dyskusji o tym, kto dokładnie powinien reprezentować Europę podczas takich rozmów. Jego zdaniem Polska nie powinna uczestniczyć w rywalizacji między prezydentami i premierami o miejsce przy stole negocjacyjnym.

Polski premier zaznaczył, że w Europie działają już odpowiednie instytucje: Komisja Europejska, przewodniczący Rady Europejskiej oraz wysoki przedstawiciel UE. Jego zdaniem należy wzmacniać wspólne stanowisko reprezentowane przez instytucje europejskie, a nie tworzyć nowe formaty.

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Stanowisko Polski

Tusk podkreślił również, że codziennie jest konsultowany i nie odczuwa braku udziału Polski w kontaktach międzynarodowych. Jednocześnie wyjaśnił, że polskie stanowisko wobec Rosji jest jasne i twarde.

Według Tuska strona rosyjska, reprezentująca państwo-agresora, nie jest zainteresowana obecnością Polski w tych rozmowach właśnie z powodu stanowiska Warszawy. Oświadczył, że przedstawiciele Putina obecnie forsują warunki, które uważa za absolutnie nie do przyjęcia, a ich zaakceptowanie stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Premier dodał, że utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi w proces, jednak nie chciałby, aby Polska zatwierdzała propozycje lub decyzje przygotowane w Moskwie.

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