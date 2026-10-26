Premier Polski Donald Tusk podczas briefingu w Hanoi wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania nominacji Joanny Skoczek na stanowisko ambasadorki Polski w Wietnamie. Szef rządu oświadczył, że spór dotyczący nominacji dyplomatycznych ogranicza możliwości polskiej dyplomacji i może utrudnić wsparcie firm planujących rozszerzenie działalności na rynku wietnamskim, informuje RMF24.

Status szefowej misji

Tusk zaznaczył, że blokowanie pełnych nominacji ambasadorskich dotyczy także Hanoi. Jak powiedział, Skoczek dobrze przygotowała jego wizytę, jednak jej pozycja różni się od statusu ambasadorów innych państw europejskich.

Premier wyjaśnił, że dyplomata, który tymczasowo kieruje placówką bez rangi ambasadora, ma słabszą pozycję w kontaktach na najwyższym szczeblu. Oświadczył, że różnice polityczne nie powinny ograniczać możliwości państwa i polskiej dyplomacji.

Tusk powiedział również, że Polska oczekuje znacznego rozszerzenia obecności swoich firm w Wietnamie. Jego zdaniem, aby wspierać przedsiębiorców, placówka dyplomatyczna musi dysponować pełnym zestawem narzędzi.

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Spór o nominacje

Od listopada 2024 roku Joanna Skoczek kieruje polską misją dyplomatyczną w Hanoi jako chargé d’affaires ad interim. Ambasadorów w Polsce powołuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych, uzgodniony z premierem.

Konflikt między prezydentem a Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczący nominacji ambasadorskich trwa od 2024 roku. W marcu tego roku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów, a MSZ wycofało kilkanaście kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. W części placówek dyplomatów zastąpili chargé d’affaires ad interim.

Nawrocki sprzeciwia się między innymi nominacji Bogdana Klicha na ambasadora w USA oraz Ryszarda Schnepfa na ambasadora we Włoszech. Sikorski wcześniej oświadczył, że prezydent ma 46 pełnych wniosków dotyczących nominacji dyplomatycznych. Podczas wizyty Tuska w Hanoi Polska i Wietnam ogłosiły także podniesienie stosunków dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego.

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