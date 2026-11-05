Kapitan reprezentacji Szkocji Sione Tuipulotu oraz łącznik ataku Finn Russell znaleźli się w wyjściowym składzie zespołu na mecz Nations Championship z Nową Zelandią. Spotkanie odbędzie się w sobotę na stadionie Murrayfield w Edynburgu w Szkocji. Poinformował o tym BBC Sport.

Zmiany po meczu z Fidżi

Tuipulotu i Russell nie zagrali w poprzednim meczu Szkotów z Fidżi w lipcu, który zakończył się zwycięstwem Szkocji 33:17. Główny trener Gregor Townsend przywrócił również do formacji ataku Kyle'a Steyna, Huwa Jonesa, Bena White'a i Jamiego Dobiego. W meczu z Fidżi Dobie wszedł z ławki rezerwowych.

Rory Sutherland pozostał jedynym napastnikiem, który zachował miejsce w wyjściowym składzie po lipcowym spotkaniu. Do podstawowego składu weszli również Ewan Ashman, Zander i Matt Fagersonowie, Scott Cummings, Jack Dempsey oraz wicekapitan Rory Darge.

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Skład na mecz

W wyjściowym składzie Szkocji zagrają Kyle Rowe, Kyle Steyn, Huw Jones, Sione Tuipulotu, Jamie Dobie, Finn Russell, Ben White, Rory Sutherland, Ewan Ashman, Zander Fagerson, Gregor Brown, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge i Jack Dempsey. Wśród rezerwowych są Gregor Hiddleston, Pierre Schoeman, Will Hurd, Max Williamson, Josh Bayliss, George Horne, Tom Jordan i Blair Kinghorn.

Mecz z Nową Zelandią będzie pierwszym z trzech testów, które Szkocja rozegra w tym miesiącu. Później do Edynburga przyjadą również reprezentacje Australii i Japonii.

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