Oczekuje się, że londyński stadion Allianz Stadium Twickenham w Wielkiej Brytanii będzie zapełniony mniej więcej w połowie podczas pierwszego wieczoru finałowego weekendu rugby Nations Championship. Górny poziom liczącej 82 tysiące miejsc areny został całkowicie zamknięty, a na środkowym poziomie otwarto niewiele ponad połowę sektorów, informuje BBC Sport.

Bilety na miejsca bliżej boiska są nadal w sprzedaży. Znaczna liczba wolnych miejsc pozostaje w niektórych sektorach dolnego poziomu, w tym w północno-zachodnim narożniku stadionu.

Mecze otwarcia

W piątek, 27 listopada, odbędą się dwa mecze. O 16:40 czasu GMT zagrają Włochy i Fidżi — dwie najniżej sklasyfikowane reprezentacje. O 20:10 Irlandia zmierzy się z Australią w meczu o piąte i szóste miejsce.

Finałowy weekend kończy nowy format turnieju, który łączy mecze testowe z lipca i listopada. W ciągu trzech dni na Twickenham ma zostać rozegranych sześć meczów play-off między drużynami z półkuli północnej i południowej.

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Sprzedaż biletów

Bilety na sobotę i niedzielę sprzedają się lepiej: na każdy z tych dni kupiono już około 65 tysięcy biletów. Głównym meczem w sobotę będzie spotkanie Anglii z Nową Zelandią, a w niedzielę Francja i RPA rozegrają wielki finał.

Organizatorzy mieli ograniczony czas na sprzedaż, ponieważ uczestników każdego meczu play-off wyłoniono dopiero w poprzedni weekend. Wyzwaniem były także ograniczenia kalendarzowe i budżety kibiców przed Bożym Narodzeniem, a także trzy kolejne komplety publiczności na meczach Anglii z Australią, Japonią i Nową Zelandią.

Bilety dla dorosłych na piątkowe mecze są dostępne za 60 funtów, a dziecięce bilety na najlepsze dostępne miejsca kosztują 20 funtów. Po turnieju organizatorzy przeprowadzą podsumowanie, po którym miasta będą mogły składać oferty na organizację następnej edycji w 2028 roku. Wśród rozważanych wariantów jest organizacja zawodów w jednym mieście na kilku stadionach, z meczami o niższej randze na mniejszych arenach.

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