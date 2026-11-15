W 182 ośrodkach ratownictwa medycznego w Korei Południowej w 2025 roku odnotowano 28 983 przypadki udzielenia pomocy pacjentom po próbach samobójczych lub samookaleczeniach. To mniej niż 35 170 takich przypadków w 2024 roku i 46 359 w 2023 roku, podaje Korea Herald, powołując się na dane Narodowego Centrum Medycyny Ratunkowej.

Dane służb ratunkowych

Statystyki obejmują 182 ośrodki ratownictwa medycznego, które obsługują większe obszary i świadczą specjalistyczne usługi. Wśród nich znajduje się 29 ośrodków regionalnych zlokalizowanych w wyznaczonych przez rząd szpitalach wielospecjalistycznych.

Łącznie w 2025 roku w kraju działało 530 oddziałów ratunkowych, w których pracowało 2 802 specjalistów. Z około 4,33 mln przypadków udzielenia pomocy w nagłych sytuacjach 3,27 mln, czyli około 76%, było związanych z chorobami. Pozostałe dotyczyły wypadków i innych przyczyn. W 29 737 przypadkach pacjenci zmarli mimo udzielonej pomocy.

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Wskaźnik wśród nastolatków wzrósł

Ogólny wskaźnik samobójstw w Korei Południowej w 2025 roku spadł do 27,8 na 100 tys. mieszkańców z 29,1 rok wcześniej. Jednocześnie wśród nastolatków wzrósł z 8 do 8,6 na 100 tys. mieszkańców. Jest to najwyższy wskaźnik od rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 1983 roku oraz piąty z rzędu rok wzrostu po poziomie 6,5 w 2020 roku.

Według danych Ministerstwa Edukacji liczba zgonów uczniów w wyniku samobójstw wzrosła ze 148 w 2020 roku do 244 w 2025 roku. Członkini Rady Miasta Seulu Bong Yang-soon wezwała władze miejskie do wprowadzenia kompleksowych działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego nastolatków oraz zapewnienia im możliwości szybkiego uzyskania pomocy i konsultacji.

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