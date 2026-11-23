W Izraelu od początku 2026 roku 23 żołnierzy i oficerów w czynnej służbie popełniło samobójstwo. To najwyższy roczny wskaźnik odnotowany przez armię w ciągu ostatnich 16 lat, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na gazetę Haaretz.

Dane według lat

Haaretz poinformował również, że w 2026 roku samobójstwo popełniło 17 żołnierzy sił regularnych i rezerwowych, którzy służyli podczas wojny w Gazie, a następnie opuścili czynną służbę. Osobno gazeta poinformowała o pięciu policjantach, którzy w tym roku zmarli w wyniku samobójstwa.

W ciągu dziesięciu lat przed rozpoczęciem wojny w Gazie w październiku 2023 roku izraelska armia odnotowywała średnio 12 samobójstw rocznie. Według danych armii od 7 października do końca 2023 roku samobójstwo popełniło siedmiu żołnierzy w czynnej służbie, w 2024 roku — 21, a w 2025 roku — 22.

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Przypadki po służbie

Statystyki armii nie obejmują żołnierzy, którzy popełnili samobójstwo po zakończeniu czynnej służby. W 2025 roku wojskowi informowali, że od 2023 roku zidentyfikowali 15 takich przypadków. Przedstawiciel Dyrekcji Kadr armii powiedział Haaretz, że ta ocena mogła być zaniżona, jednak nie można zaprzeczyć wzrostowi liczby samobójstw.

Według oceny armii, w 10 z 17 przypadków śmierci byłych wojskowych w 2026 roku istniało wysokie prawdopodobieństwo związku ze służbą wojskową. Jeden kolejny przypadek jest nadal badany. Haaretz poinformował również, że większość żołnierzy w czynnej służbie, którzy w tym roku popełnili samobójstwo, wcześniej nie zwracała się o pomoc w zakresie zdrowia psychicznego.

Jossi Lewi-Belz, kierownik Centrum Badań nad Samobójstwem i Bólem Psychicznym Uniwersytetu w Hajfie, nazwał wojskowych, przede wszystkim rezerwistów, którzy służą w 2026 roku i później, grupą ryzyka. Według niego nadchodzące lata mogą być kluczowe dla wskaźników samobójstw.

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