Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco przeanalizowali profile metylacji DNA w 219 guzach i wykryli wzorce, które ściśle korelowały z ryzykiem nawrotu niskozłośliwego raka endometrium we wczesnym stadium. Dane z badania przedstawiono na dorocznej konferencji Association for Molecular Pathology 2026 w Seattle w Stanach Zjednoczonych.

Jak informuje News-Medical, badanie dotyczyło endometrioidalnego gruczolakoraka macicy z niskim poziomem zmian liczby kopii. Źródło nazywa go najczęstszym typem raka endometrium. Naukowcy poszukiwali cech molekularnych związanych z nawrotem w guzach o podobnych cechach klinicznych i patologicznych.

Klastry metylacji

Analiza wykazała spektrum zmian metylacji DNA związanych z różnym ryzykiem nawrotu. Klastry guzów określone na podstawie profili metylacji różniły się również częstością występowania mutacji w genach CTNNB1 i DICER1.

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Ponadto dla tych klastrów odnotowano różnice dotyczące wzrostu liczby kopii w regionie 1q chromosomu. Może to wskazywać na różnice w podstawowej biologii guzów.

Możliwe zastosowanie

Wyniki wskazują, że profilowanie epigenetyczne może pomóc rozróżniać ryzyko nawrotu wśród pacjentek, których guzy według standardowych kryteriów klinicznych i patologicznych wyglądają podobnie. Pracą zatytułowaną „Methylomic Stratification of Recurrence Risk in Primary, Low-Grade, Copy Number-Low Endometrioid Adenocarcinoma of the Uterus” kierował Matthew Zunich.

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