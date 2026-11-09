W 27 regionach Rosji rozprzestrzenianie się HIV wyszło poza grupy ryzyka i przybrało charakter uogólnionej epidemii. Poinformował o tym Centralny Instytut Badawczy Epidemiologii Rospotrebnadzoru państwa-agresora, Rosji. Jak podaje Euronews, w tych regionach HIV diagnozuje się u ponad 1% kobiet w ciąży. Według instytutu najtrudniejsza sytuacja występuje w obwodach kemerowskim, irkuckim i swierdłowskim.

Zakażenia w placówkach medycznych

W 2025 roku w Rosji wykryto 45 tys. nowych przypadków HIV — o 13,4% mniej niż w 2024 roku. Jednocześnie, według branżowego wydania Medvestnik, w placówkach medycznych odnotowano najwyższy od 15 lat poziom zakażeń HIV i wirusowymi zapaleniami wątroby. W 2025 roku zarejestrowano osiem ognisk zakażeń, w wyniku których zakaziło się 104 pacjentów.

W 2026 roku trwało dochodzenie w sprawie 11 prawdopodobnych ognisk zakażeń w organizacjach medycznych w dziesięciu rosyjskich regionach. W Moskwie badane jest ognisko, w ramach którego wykryto 22 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu C. Epidemiolodzy za główną przyczynę zakażeń uznają naruszenia zasad sanitarno-epidemiologicznych, w tym używanie jednorazowych cewników lub glukometrów dla kilku pacjentów.

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Liczba osób z HIV rośnie

Według oceny dyrektora Centralnego Instytutu Badawczego Epidemiologii Wasyla Akimkina w Rosji żyje ponad 1,232 mln osób z potwierdzoną diagnozą HIV, co stanowi 0,8% ludności kraju. Rospotrebnadzor prognozuje, że bez zmiany podejścia do profilaktyki i leczenia liczba ta może wzrosnąć do 1,47 mln do 2030 roku.

Pod koniec 2025 roku zahamowane miano wirusa miała tylko około połowa osób żyjących z HIV, poinformowała Natalia Ładna. Wśród pacjentów otrzymujących terapię antyretrowirusową wskaźnik ten osiągnęło 77,9%. W 2025 roku pod nadzorem medycznym znajdowało się 72% osób z HIV, chociaż liczba testów wzrosła w ciągu dekady o 75% i osiągnęła 54 mln.

Według analizy kilku rosyjskich mediów, między liczbą osób z potwierdzoną diagnozą HIV według wyliczeń Rospotrebnadzoru a liczbą osób objętych regularnym nadzorem medycznym według danych rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia istnieje różnica wynosząca 385 555 osób.

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