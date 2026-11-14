Tysiące ludzi wyszły w sobotę na ulice w 32 miastach Portugalii, domagając się pilnych działań rządu w celu rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. Akcje zorganizowała platforma Casa Para Viver, która zrzesza około 100 stowarzyszeń mieszkaniowych i organizacji oddolnych, podaje Anadolu Agency.

Żądania uczestników

Akcje odbyły się między innymi w Lizbonie, Porto, Faro, Portimão, Coimbrze i Bradze pod hasłem obrony prawa do mieszkania. Ruch domaga się surowszej kontroli czynszów, silniejszej ochrony przed eksmisjami oraz zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkalnictwo publiczne.

Casa Para Viver wzywa również do wycofania proponowanych zmian w prawie najmu. Przedstawicielka platformy Rita Silva powiedziała agencji Lusa, że kryzys mieszkaniowy dotyka całego kraju, a nie tylko dużych miast.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w zasadach najmu

Platforma domaga się surowszych regulacji dotyczących umów najmu, pustostanów, krótkoterminowego zakwaterowania turystycznego i spekulacji nieruchomościami. Protesty odbyły się po tym, jak parlament co do zasady zatwierdził rządowe propozycje zmian w przepisach dotyczących najmu miejskiego.

Propozycje te przewidują większą elastyczność umów najmu i przyspieszenie procedur eksmisyjnych. Aktywiści mieszkaniowi ostrzegają, że takie zmiany mogą osłabić ochronę najemców w obliczu rosnących czynszów i ograniczonej dostępności mieszkań. Przed akcjami prezydent António José Seguro spotkał się z przedstawicielami ruchu, którzy wezwali również premiera Luísa Montenegro do bezpośredniego dialogu.

Czytaj nas na