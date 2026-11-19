W 41 z 73 trustów szpitalnych w Anglii, czyli w 56%, w 2026 roku wrażliwych pacjentów umieszczano na korytarzach oddziałów ratunkowych. Chodzi między innymi o dzieci, pacjentów z problemami zdrowia psychicznego, niepełnosprawnościami fizycznymi i trudnościami w uczeniu się. Informuje o tym News-Medical, powołując się na ekskluzywne dane The BMJ zebrane w ramach wniosków o dostęp do informacji publicznej.

NHS England ustaliła, że należy unikać umieszczania takich grup pacjentów na korytarzach. Dziesięć trustów, czyli 14% z 73, poinformowało, że umieszczało dzieci na korytarzach.

Dane dotyczące dzieci

North West Anglia Hospitals potwierdził cztery przypadki umieszczenia na korytarzach pacjentów w wieku 15 lat lub młodszych od 1 stycznia 2026 roku. W Hull University Teaching Hospitals, North Cheshire and Mersey, Royal Cornwall Hospitals oraz University Hospitals North Midlands najmłodsi pacjenci na korytarzach mieli po 16 lat.

United Lincolnshire Teaching Hospitals podał, że minimalny wiek wynosił 17 lat. Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals oświadczył, że wszystkie dzieci umieszczane na korytarzach miały więcej niż 16 lat. Kolejne trzy trusty — Surrey and Sussex, University Hospitals of Morecambe Bay oraz The Newcastle Upon Tyne Hospitals — nie były w stanie potwierdzić wieku najmłodszego dziecka leczonego na korytarzu.

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Ryzyko przed zimą

W ubiegłym miesiącu minister zdrowia i opieki społecznej Yvette Cooper zobowiązała się zlikwidować praktykę leczenia dzieci na korytarzach. Jak zaznaczyła, rząd rozpocznie zbieranie danych o liczbie takich przypadków, a NHS England ma przygotować pilne nowe standardy opieki nad dziećmi na oddziałach ratunkowych.

Według badania Royal College of Emergency Medicine na początku listopada z leczeniem na korytarzach zetknął się około co piąty pacjent, w tym dzieci i osoby w kryzysie zdrowia psychicznego. Eksperci wyrazili obawy, że w takich warunkach medycy mogą nie zauważyć szybkiego pogorszenia stanu dziecka, a także wskazali na możliwe zagrożenia dla jego bezpieczeństwa.

W październiku na korytarzach oddziałów ratunkowych w Anglii leczono każdego dnia średnio 2718 pacjentów. Przedstawiciel NHS oświadczył, że opieka nad jakimkolwiek pacjentem na korytarzu jest sytuacją nie do przyjęcia, zwłaszcza dla osób najbardziej wrażliwych, a służba zamierza zakończyć tę praktykę.

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