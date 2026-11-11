Międzynarodowa grupa badaczy wykryła oznaki bezobjawowej miażdżycy u 6,7% kobiet i 8,7% mężczyzn w wieku od 18 do 29 lat. Analiza objęła dorosłych bez rozpoznanej miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej z Danii i Hiszpanii, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu REACT uczestniczyło 16 808 osób w wieku od 18 do 70 lat, których średni wiek wynosił 45 lat. Kobiety stanowiły 51,4% próby. Do analizy częstości występowania wykorzystano dane 13 186 uczestników, którzy przeszli pełne badanie trzech obszarów naczyniowych: tętnic szyjnych, udowych i wieńcowych.

Blaszki w tętnicach szyjnych i udowych badano za pomocą trójwymiarowego badania ultrasonograficznego. Stan tętnic wieńcowych oceniano metodą angiografii tomografii komputerowej, a zwapnienia — za pomocą tomografii komputerowej bez kontrastu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice ze względu na wiek i płeć

Wśród wszystkich uczestników z pełnym badaniem blaszki w co najmniej jednym z badanych obszarów wykryto u 57,1%. Autorzy podkreślili, że wskaźnik ten nie jest oceną częstości występowania w całej populacji, ponieważ próbę utworzono według wieku, płci i kraju. Miażdżycę wykrywano częściej u mężczyzn niż u kobiet: 63,4% wobec 50,9%.

W grupie wiekowej 30–39 lat blaszki odnotowano u 34,6% mężczyzn i 21,3% kobiet. U młodszych uczestników zmiany najczęściej wykrywano w tętnicach obwodowych, przede wszystkim szyjnych, i zazwyczaj tylko w jednym obszarze naczyniowym. Wraz z wiekiem częściej występowało jednoczesne zajęcie tętnic szyjnych i udowych.

Ograniczenia oceny ryzyka

Badacze ustalili również, że SCORE2 — skala do prognozowania 10-letniego ryzyka sercowo-naczyniowego u Europejczyków w wieku 40–69 lat — wykrywała tylko część osób z istniejącymi blaszkami. Kategoria wysokiego ryzyka obejmowała mniej niż 2% uczestników z bezobjawową miażdżycą. Autorzy zaznaczyli, że wyniki nie dowodzą, iż rutynowe obrazowanie naczyń poprawia wyniki sercowo-naczyniowe.

Czytaj nas na