Na dorocznym spotkaniu Radiological Society of North America zostaną przedstawione wyniki badania dotyczącego zmian mammograficznej gęstości piersi po stosowaniu agonistów receptora GLP-1 w celu redukcji masy ciała. Główną autorką badania jest radiolożka diagnostyczna Eva K. Gombos z Brigham and Women’s Hospital w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje News-Medical, takie zmiany mogą wpływać na wygląd mammogramów i częstość kierowania na dodatkowe badania.

Dane z badania

Badanie retrospektywne objęło 107 kobiet w wieku od 34 do 79 lat, ze średnią wieku 57,5 roku. Wszystkie uczestniczki stosowały agonistów receptora GLP-1 w celu redukcji masy ciała przez co najmniej rok i przeszły po dwie mammografie przesiewowe: przed rozpoczęciem terapii oraz po co najmniej roku leczenia. Łącznie przeanalizowano 214 badań.

Odnotowana utrata masy ciała wynosiła od 6 do 107 funtów, średnio 40 funtów. Gęstość tkanki piersi oceniali trzej radiolodzy, zastosowano również oprogramowanie oraz kategorie systemu BI-RADS. Zautomatyzowana ocena wykazała wzrost gęstości o co najmniej jedną kategorię u 65 ze 104 kobiet, czyli u 62,5%. Nie odnotowano obniżenia kategorii gęstości.

Dodatkowe badania

U ośmiu pacjentek kategoria BI-RADS wzrosła o dwa poziomy — z tkanki przeważająco tłuszczowej do niejednorodnie gęstej. Radiolodzy odnotowali zmniejszenie rozmiaru piersi u 57,9–78,5% uczestniczek oraz pogrubienie skóry u 9,3–17,8%.

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Po badaniu przesiewowym 24 ze 107 kobiet, czyli 22,4%, wezwano na dodatkowe badanie diagnostyczne. Dla porównania, średni wskaźnik takich ponownych wezwań na mammografię w Stanach Zjednoczonych wynosi około 10%. Czterem pacjentkom zalecono biopsję; wszystkie wyniki były łagodne. Pozostałe przypadki po dodatkowej diagnostyce oceniono jako negatywne lub łagodne, w tym wykryto trzy torbiele proste.

Możliwe wyjaśnienie

Według Gombos zmiana gęstości może być związana z nieproporcjonalną utratą tkanki tłuszczowej piersi. W takim przypadku tkanka włóknisto-gruczołowa może wyglądać na mammogramie na relatywnie bardziej widoczną, nawet jeśli jej bezwzględna objętość nie wzrosła.

Badacze zaznaczyli, że wzrost gęstości mammograficznej po znacznej utracie masy ciała nie musi oznaczać wzrostu objętości tkanki włóknisto-gruczołowej ani ryzyka raka piersi. Długoterminowe konsekwencje tych zmian pozostają nieokreślone i wymagają dalszych badań. Kobietom stosującym leki GLP-1 zaleca się kontynuowanie regularnych badań przesiewowych oraz informowanie specjalistów obrazowania piersi o przyjmowaniu leków i znacznej niedawnej utracie masy ciała.

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