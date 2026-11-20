Międzynarodowe badanie z udziałem 18 672 osób w 69 krajach wykazało, że pozytywne emocje są na ogół związane z silniejszym poczuciem sensu życia, a negatywne — ze słabszym. Jednocześnie siła tego związku różni się między kulturami, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Emotion.

Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy przeanalizowali dane z międzynarodowego badania dobrostanu, zebrane od końca 2022 roku do początku 2024 roku. Średni wiek uczestników wynosił około 29 lat, a około 60% respondentów stanowiły kobiety. Początkowo badacze dysponowali danymi z 70 krajów, jednak próbę z Burkina Faso wykluczono z głównej analizy z powodu wątpliwości dotyczących jakości danych i ich możliwego wpływu statystycznego.

Uczestnicy podawali, jak często odczuwali spokój, zakochanie, wdzięczność i podekscytowanie, a także gniew, smutek, wstyd i strach. Osobno badacze ocenili, w jakim stopniu w każdym kraju idealizuje się szczęście: respondentów poproszono o wskazanie, jak ich zdaniem idealna osoba odpowiedziałaby na pytanie o zadowolenie z życia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola kulturowego stosunku do szczęścia

Statystycznie istotny związek pozytywnych emocji z poczuciem sensu życia odnotowano w 62 krajach, a negatywnych emocji — w 57. W modelach wielopoziomowych, które uwzględniały grupowanie uczestników według krajów, liczby te wyniosły odpowiednio 69 i 64 kraje.

Oba związki były średnio najsilniejsze w społeczeństwach zachodnich, wykształconych, uprzemysłowionych, zamożnych i demokratycznych. Słabsze okazały się w niektórych regionach, w tym w krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W krajach, w których szczęściu przypisuje się większe znaczenie kulturowe, związek emocji z oceną sensowności życia był silniejszy. Idealizacja szczęścia wyjaśniała około 30% różnic między krajami w związku negatywnych emocji z sensem życia oraz około 8% w przypadku pozytywnych emocji.

Poczucie zakochania wiązało się z silniejszym poczuciem sensu życia, jednak badacze nie znaleźli przekonujących dowodów, że związek ten zmienia się zależnie od kulturowej idealizacji szczęścia. Autorzy podkreślają, że badanie nie ustala związku przyczynowo-skutkowego: nie można określić, czy emocje wpływają na poczucie sensu, czy odwrotnie.

Czytaj nas na