W Bagdadzie otwarto koptyjską katedrę prawosławną — Jerusalem Post

W Bagdadzie, stolicy Iraku, otwarto katedrę Najświętszej Marii Panny, św. Pawła i św. Antoniego, należącą do Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego. Uroczystość odbyła się w dzielnicy Nowy Bagdad z udziałem premiera Iraku Alego az-Zaidi i innych urzędników. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Symbol współistnienia religijnego

Premier nazwał nowy budynek znaczącym obiektem i oświadczył, że różnorodność religijna jest dobrodziejstwem dla Iraku oraz ochroną przed nietolerancją i podziałami. Szef Irackiej Sieci Medialnej Karim Hammadi z kolei określił otwarcie świątyni jako dowód współistnienia religijnego i inkluzywnego charakteru irackiej cywilizacji.

Hammadi zaznaczył, że katedra ma szczególne znaczenie symboliczne, ponieważ należy do Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, historycznie związanego z Egiptem, i jest pierwszą świątynią tego typu w Iraku. W kraju istnieją również dawne wspólnoty chrześcijańskie należące między innymi do Chaldejskiego Kościoła Katolickiego, Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Syryjskiego Kościoła Prawosławnego i Syryjskiego Kościoła Katolickiego.

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Apel o powrót chrześcijan

Iraccy urzędnicy przedstawili otwarcie katedry jako apel do chrześcijan, którzy opuścili kraj z powodu dziesięcioleci konfliktów. Według Hammdiego Irak jest bezpieczny i potrzebuje powrotu swoich wspólnot chrześcijańskich.

Liczba chrześcijan w Iraku gwałtownie spadła po inwazji koalicji kierowanej przez USA w 2003 roku. Wcześniej szacowano ją na około 1–1,5 mln osób. Wspólnoty ucierpiały wskutek przemocy międzywyznaniowej, ataków grup terrorystycznych i emigracji. W 2014 roku wielu chrześcijan zostało zmuszonych do ucieczki przed ugrupowaniem Państwo Islamskie po tym, jak zajęło ono Mosul i rozpoczęło ofensywę na Równinie Niniwy.

Pomimo porażki Państwa Islamskiego w Iraku w 2017 roku część przesiedlonych chrześcijan nie wróciła do swoich historycznych domów z powodu zagrożeń bezpieczeństwa, zniszczonej infrastruktury, trudności gospodarczych i wpływu grup zbrojnych.

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