Ryzyko głodu wśród osób wewnętrznie przesiedlonych w Baidoa w Somalii spadło, jednak według prognoz do końca 2026 roku 5,3 miliona osób w kraju będzie mierzyć się z ostrym niedoborem żywności. Poinformował o tym UN News, powołując się na Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC).

Zaktualizowana ocena dla Baidoa

Według wcześniejszej oceny w październiku–grudniu 2026 roku około 5,4 miliona osób w Somalii mogło doświadczać ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Po aktualizacji oceny sytuacji osób przesiedlonych w Baidoa liczbę tę obniżono do 5,3 miliona — nieznacznie mniej niż w sierpniowej analizie.

IPC stosuje pięciostopniową skalę do klasyfikacji nasilenia braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym piąty poziom oznacza głód. Osoby przesiedlone w Baidoa pozostaną do końca roku na czwartym, kryzysowym poziomie ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego, a poziom ostrego niedożywienia w tej grupie oceniany jest jako krytyczny.

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Jednocześnie Baidoa nie jest już uznawane za miejsce zagrożone głodem. W IPC wyjaśniono to tym, że najgorszy możliwy scenariusz, obejmujący powodzie na dużą skalę i nowe przesiedlenia ludności związane z El Niño, nie zrealizował się i jest mało prawdopodobne, by nastąpił przed końcem 2026 roku. Zaktualizowane wnioski uwzględniają dane dotyczące dostępności żywności, żywienia, śmiertelności i przesiedleń, zebrane po sierpniu.

Niedożywienie wśród dzieci

Pomimo nieznacznego spadku liczby osób dotkniętych ostrym niedoborem żywności, niedożywienie dzieci pozostaje poważnym problemem. Według oceny IPC od lipca 2026 roku do czerwca 2027 roku kolejne 7 tysięcy dzieci może doświadczyć niedożywienia. Łączna liczba dzieci, których problem już dotknął lub może dotknąć, wyniesie 1,92 miliona, w tym 437 tysięcy może cierpieć na ciężką postać niedożywienia.

Eksperci wezwali do zapewnienia pilnego i trwałego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, źródeł utrzymania, żywienia, opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w wodę, sanitacji i higieny, przede wszystkim dla osób przesiedlonych oraz mieszkańców trudno dostępnych obszarów.

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