Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu wieczorem 21 listopada ogłosiło alarm z powodu potencjalnego zagrożenia. Resort wezwał obywateli i mieszkańców kraju do zachowania spokoju oraz udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca.

Aktualizacje za pośrednictwem oficjalnych kanałów

Ministerstwo nie poinformowało o charakterze potencjalnego zagrożenia. We wpisie w serwisie społecznościowym X resort wezwał również do śledzenia dalszych aktualizacji za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Komunikat był skierowany zarówno do obywateli Bahrajnu, jak i mieszkańców kraju.

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Według Anadolu Agency, ostrzeżenie opublikowano w sobotę wieczorem. Agencja powołała się na oświadczenie bahrajńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowane w serwisie społecznościowym X.

Wcześniejsze oświadczenie wojskowych

Alarm ogłoszono trzy dni po oświadczeniu Generalnego Dowództwa Sił Obrony Bahrajnu. Wówczas wojskowi poinformowali, że ich systemy obrony powietrznej przechwyciły kilka irańskich ataków powietrznych. W depeszy Anadolu Agency nie sprecyzowano, czy ogłoszony alarm jest związany z tymi atakami.

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