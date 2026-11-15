W Bahrajnie w niedzielę rano zawyły syreny po ostrzeżeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o potencjalnym zagrożeniu. Resort wezwał obywateli i mieszkańców kraju do zachowania spokoju, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz śledzenia oficjalnych komunikatów, podaje Anadolu Agency.

Apel o stosowanie się do zaleceń

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie sprecyzowało charakteru potencjalnego zagrożenia. W komunikacie resort zalecił mieszkańcom uzyskiwanie dalszych informacji za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Syreny zawyły w tle napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczących żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Ten szlak wodny ma strategiczne znaczenie dla światowych dostaw surowców energetycznych i towarów.

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Napięcia wokół Cieśniny Ormuz

Kwestia żeglugi przez cieśninę była również jedną z kluczowych w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem. Według Anadolu Agency wojna rozpoczęła się po uderzeniach USA i Izraela na Iran 28 lutego, a w kwietniu osiągnięto zawieszenie broni.

Później działania bojowe między Waszyngtonem a Teheranem wznowiły się po tym, jak negocjacje znalazły się w impasie. Stało się to pomimo podpisania przez strony memorandum o porozumieniu w czerwcu.

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