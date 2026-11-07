Do 2028 roku w australijskim Ballarat planowane jest ustawienie dwóch stałych memoriałów upamiętniających osoby, które przeżyły instytucjonalną przemoc ze strony duchownych. Mają one stanąć na terenie katedry św. Patryka oraz szkoły podstawowej św. Alipiusza po podpisaniu memorandum między poszkodowanymi, diecezją Ballarat i innymi rzecznikami osób poszkodowanych, informuje ABC News Australia.

Memoriały przy katedrze i szkole

Inicjatywa utworzenia memoriałów w Ballarat została przedstawiona podczas prac Królewskiej Komisji ds. Reakcji Instytucji na Seksualne Wykorzystywanie Dzieci, działającej w latach 2013–2017. Według Gary’ego Scully’ego, osoby poszkodowanej przemocą, droga do tej decyzji trwała ponad dziesięć lat.

Scully powiedział, że w latach 60. doświadczył przemocy ze strony kilku nauczycieli ówczesnej szkoły Christian Brothers’ St Alipius. Jego zdaniem memoriały powinny być dostępne zarówno na terenach tych placówek, jak i przy przednich ogrodzeniach, ponieważ niektóre osoby poszkodowane nie są w stanie ponownie wejść na teren kościoła.

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Wstążki jako znak wsparcia

Inicjatywa jest związana z ruchem Loud Fence, którego uczestnicy przywiązują wstążki do ogrodzeń kościołów i szkół na znak solidarności z poszkodowanymi. Takie wstążki na ogrodzeniu katedry św. Patryka były wielokrotnie usuwane podczas prac technicznych lub odcinane w celowych atakach.

W lipcu 2026 roku odcięto również wstążki od strony ulicy Dawson. Następnie Loud Fence i Ballarat District Survivors Group oświadczyły, że je przywrócą. Nowy biskup Ballarat Mark Freeman, który rozpoczął pracę w diecezji na początku roku, wziął udział w ceremonii przywiązywania wstążek.

Freeman oświadczył, że memoriały powinny przede wszystkim wspierać osoby poszkodowane. Przewodniczący zarządu Loud Fence Mark O’Brien zaznaczył, że proces został wznowiony po pojawieniu się nowego kierownictwa w diecezji.

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