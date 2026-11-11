Ceny energii elektrycznej w krajach bałtyckich gwałtownie wzrosły z powodu przestojów elektrowni — ERR News
Ceny energii elektrycznej w krajach bałtyckich gwałtownie wzrosły w związku z remontami elektrowni, słabą produkcją energii wiatrowej oraz napływem drogiej energii z Europy Środkowej. We wtorek średnia cena na estońskim rynku dnia następnego osiągnęła 305 euro za megawatogodzinę — najwyższy poziom od pierwszych dni lutego, informuje ERR News.
W środę średnia cena w Estonii wyniosła 248 euro za megawatogodzinę. W ciągu pierwszych 11 dni listopada średnia osiągnęła 199,2 euro za megawatogodzinę, podczas gdy w styczniu i lutym wynosiła 154 euro. Na Łotwie średnia cena w listopadzie wyniosła 304 euro za megawatogodzinę, na Litwie 295 euro, a w Finlandii 71 euro.
Niedostępne moce wytwórcze
Członek zarządu Enefit Tiit Hõbejõgi poinformował, że estońska elektrownia Auvere o mocy 260 MW jest w trakcie konserwacji i ma pozostać wyłączona przez około kolejny tydzień. Nie działa również jeden kocioł o mocy 105 MW w ósmym bloku Elektrowni Estońskiej. Łącznie niedostępne jest 365 MW mocy wytwórczych.
Na Litwie do 25 listopada remontowany jest blok o mocy 455 MW w elektrowni w Elektrėnai. Na Łotwie do 26 listopada potrwa remont drugiego bloku Elektrociepłowni Ryskiej-2 o mocy 420 MW, a Elektrociepłownia-1 o mocy 73 MW będzie nieczynna do 14 listopada. Według Hõbejõgiego na Łotwie i Litwie dostępnych jest z tego powodu o około 1 000 MW mniej sterowalnych mocy, a w całym regionie łącznie — o prawie 1 400 MW mniej.
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Słaby wiatr i drogi import
Z powodu bardzo słabego wiatru elektrownie wiatrowe krajów bałtyckich zapewniały średnio około 0,5 GW produkcji — około 10% ich łącznej mocy. Udział zapotrzebowania pokrywany w regionie przez wiatr i słońce spadł z około 40% w październiku do około 20% na początku listopada. Produkcja energii słonecznej zmniejszyła się mniej więcej o połowę.
Na ceny wpłynęły również ograniczenia przepustowości między szwedzkimi strefami cenowymi SE3 i SE4 oraz remonty trzech reaktorów jądrowych w Szwecji o łącznej mocy około 3,3 GW. W rezultacie południowa strefa cenowa Szwecji importuje droższą energię elektryczną z Niemiec, która trafia do krajów bałtyckich przez kabel NordBalt między Szwecją a Litwą. Polska również kupuje i sprzedaje energię elektryczną przez Litwę, co dodatkowo wpływa na ceny w regionie.
W październiku średnia cena energii elektrycznej w Estonii wyniosła 82 euro za megawatogodzinę wobec 90 euro rok wcześniej. Jednak wysokie ceny w listopadzie podniosły średnią od początku roku do 85 euro za megawatogodzinę. Eesti Energia prognozuje, że przy utrzymaniu wysokich cen gazu ziemnego energia elektryczna może pozostać droga przez całą zimę.