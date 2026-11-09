W Bundaberg w Australii mężczyzna zginął po tym, jak samochód wjechał w centrum medyczne w Northway Plaza. Materiał ABC o wypadku opublikowano 9 listopada 2026 roku. Jego partnerkę przewieziono do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Wezwano służby ratunkowe

Jak informuje ABC News, służby ratunkowe wezwano do Northway Plaza krótko po 10:00. Otrzymały zgłoszenie o samochodzie, który wjechał w witrynę centrum medycznego.

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Para była w poczekalni

Mężczyzna i jego partnerka przebywali w poczekalni centrum medycznego w chwili wypadku. Policja oświadczyła, że samochód potrącił kilku pieszych, zanim wjechał w witrynę.

W materiale nie podano przyczyny wypadku ani dokładnej liczby osób, które zostały potrącone przez samochód. Według ABC, do momentu publikacji nie ujawniono dalszych szczegółów wypadku.

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