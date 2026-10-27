W Bangkoku policja zatrzymała 54-letniego obywatela Izraela pod zarzutem posiadania narkotyków, naruszenia przepisów wizowych oraz możliwego potajemnego nagrywania intymnych kontaktów z kobietami. Jak podaje Jerusalem Post, operację przeprowadzono w budynku mieszkalnym w dzielnicy Huai Khwang z udziałem jednostki ds. zwalczania narkotyków i policji imigracyjnej.

Podejrzenia policji

Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu na infolinię tajskich organów zwalczających narkotyki. Informator przekazał, że mężczyzna poznawał kobiety za pośrednictwem aplikacji randkowych, zapraszał je do swojego mieszkania i częstował ciastkami, które według podejrzeń organów ścigania mogły zawierać narkotyki.

Według informacji policji po spożyciu ciastek kobiety miały rzekomo odczuwać uderzenie gorąca i zwiększone pobudzenie seksualne. Funkcjonariusze przypuszczają, że intymne kontakty po tym mogły być nagrywane bez wiedzy kobiet. Wyników badań laboratoryjnych składu ciastek publicznie nie ujawniono.

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Przedmioty zabezpieczone podczas przeszukania

Podczas przeszukania policja zabezpieczyła 15 gramów krystalicznej metamfetaminy, 50 woreczków do porcjowania narkotyków, elektroniczną wagę, tacę z ciastkami oraz telefon komórkowy. Według organów ścigania w telefonie znaleziono korespondencję dotyczącą zakupu narkotyków w celu odsprzedaży, a także liczne nagrania intymnych kontaktów z różnymi kobietami, zarejestrowane na kanapie w mieszkaniu. Policja uważa, że nagrania te mogły zostać wykonane bez wiedzy kobiet.

Policja ustaliła również, że ważność wizy zatrzymanego wygasła 2 095 dni wcześniej — niemal sześć lat temu. Podczas obserwacji funkcjonariusze widzieli, jak do mieszkania przychodziły i z niego wychodziły różne kobiety. Wraz z mężczyzną zatrzymano 44-letnią obywatelkę Tajlandii, podejrzewaną o posiadanie i używanie metamfetaminy.

Zatrzymany zaprzeczył, że zabezpieczone narkotyki należą do niego. Tajskie media poinformowały również, że odrzucił wszystkie postawione mu zarzuty. Według policji mężczyźnie zarzuca się posiadanie niebezpiecznego narkotyku, przekroczenie dozwolonego okresu pobytu w kraju, odmowę poddania się testowi narkotykowemu oraz niewykonanie poleceń organów ścigania.

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