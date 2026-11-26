W Bangkoku, stolicy Tajlandii, w czwartek doszło do potężnej eksplozji w bazie paliw Bangchak, poinformowały lokalne władze. Dziennikarze AFP przekazali, że nad miastem uniosły się duża kula ognia i gęsty czarny dym.

Ewakuacja w pobliżu bazy paliw

Urząd Dzielnicy Bangna opublikował oświadczenie na swojej stronie na Facebooku. Poinformowano w nim o eksplozji w bazie paliw Bangchak i poproszono osoby przebywające w pobliżu o natychmiastową ewakuację dla własnego bezpieczeństwa.

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Jak podaje France 24, redakcja zaznaczyła, że informacje o kuli ognia i czarnym dymie nad tajską stolicą przekazali dziennikarze AFP. Apel dotyczył właśnie osób znajdujących się w strefie przylegającej do obiektu.

Informacje o poszkodowanych

W chwili publikacji nie było informacji o ofiarach śmiertelnych ani poszkodowanych. Materiał France 24 opublikowano 26 listopada 2026 roku i oznaczono jako taki, który będzie aktualizowany w miarę napływania nowych informacji o incydencie.

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