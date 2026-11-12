W Bangkoku w Tajlandii policja imigracyjna zatrzymała 41-letniego obywatela Chin podejrzanego o prowadzenie dużej strony internetowej z hazardem online. Mężczyzna, zidentyfikowany przez organy ścigania jedynie jako Liu, ukrywał się w rejonie Sukhumvit-Ekkamai po wydaniu w Chinach nakazu jego aresztowania.

Zatrzymanie przy sklepie

Jak podaje Bangkok Post, ambasada Chin poinformowała tajską policję, że poszukiwany mężczyzna przebywa w Tajlandii. Według generała majora Kongcharta Liangsomsapa, szefa pierwszego wydziału policji imigracyjnej, ustalenie miejsca pobytu podejrzanego zajęło pięć dni.

Śledczy ustalili, że Liu ukrywał się w luksusowym kondominium w rejonie Sukhumvit-Ekkamai i rzadko opuszczał mieszkanie, wychodząc głównie po żywność do lokalnych sklepów. Zatrzymano go w jednym z takich sklepów w środę.

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Oświadczenia policji dotyczące strony Huangguan

Policja oświadczyła, że Liu przyznał się do prowadzenia strony hazardowej Huangguan, która miała siedzibę w Chinach. Według jej danych platforma miała ponad 4 tysiące kont użytkowników, a łączna wartość zarejestrowanych transakcji finansowych przekroczyła 50 mld bahtów.

Po wydaniu w Chinach nakazu aresztowania mężczyzna uciekł do Tajlandii. Miał ważną wizę, jednak tajska policja imigracyjna prowadzi procedury ekstradycyjne.

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