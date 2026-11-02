W Bangladeszu nowe starcia między pracownikami przedsiębiorstw odzieżowych a policją 2 listopada doprowadziły do ponownego wstrzymania pracy 679 fabryk. Zakłady na krótko wznowiły produkcję po masowym zamknięciu dzień wcześniej, jednak protesty odżyły, informuje Channel NewsAsia.

Żądania pracowników

Uczestnicy protestów domagają się podniesienia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 500 do 30 000 taka, czyli 243 dolarów amerykańskich. Blokowali drogi, uszkadzali fabryki i wdawali się w starcia z policją w dużych obszarach przemysłowych kraju.

W niedzielę rząd Bangladeszu powołał sześcioosobową komisję do rozpatrzenia żądań pracowników. Żądania dotyczące płac nasiliły się na tle utrzymującej się inflacji i rosnących kosztów życia.

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Starcia i ryzyko dla eksportu

Policja oświadczyła, że użyła gazu łzawiącego w Dhace, gdy protestujący próbowali blokować drogi i rzucali w funkcjonariuszy cegłami oraz kamieniami. Zamieszki odnotowano również w przemysłowych ośrodkach Ashulia i Gazipur w pobliżu stolicy. Według policji i przedstawicieli branży protestujący podpalili policyjny samochód i uszkodzili kilka fabryk.

Prezes Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Odzieży Bangladeszu Mahmud Hasan Khan poinformował, że podczas zamieszek uszkodzono od 20 do 25 fabryk, a także zaatakowano biuro przedsiębiorstwa produkującego wyroby skórzane. Właściciele fabryk mówią o rosnących kosztach, niepewności na rynku energii i słabszym popycie na kluczowych rynkach eksportowych.

Bangladesz jest drugim po Chinach eksporterem gotowej odzieży na świecie. Branża zapewnia ponad 80% dochodów eksportowych kraju, zatrudnia około 4 mln osób i stanowi około 10% gospodarki. Zamieszki wywołały obawy o opóźnienia dostaw i zaufanie nabywców w okresie produkcji wiosenno-letnich zamówień eksportowych.

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