W Bangladeszu ekstremalny upał w kwietniu 2024 roku mógł wiązać się z 5515 nadmiarowymi przedwczesnymi porodami — około 19 przypadkami na 1 tys. urodzeń. Taka ocena znalazła się w analizie międzynarodowej grupy badawczej Zero Carbon Analytics, informuje Mongabay.

Największe obciążenie przypadło dużym miastom

Według Zero Carbon Analytics Bangladesz miał najwyższy wskaźnik spośród trzech krajów analizowanych w badaniu: Bangladeszu, Indii i Filipin. Na Dhakę i Chattogram przypadło 47% szacowanej w skali kraju liczby nadmiarowych przedwczesnych porodów.

W kwietniu 2024 roku średnia temperatura w kraju była o około 2,88°C wyższa od kwietniowego poziomu bazowego z lat 1991–2020. Starsza analityczka badawcza Zero Carbon Analytics Joanne Bentley-McKune zaznaczyła, że związek między upałem a przedwczesnymi porodami jest już dobrze ustalony. Niemowlęta, które przeżyły przedwczesne narodziny, mogą mieć długotrwałe problemy zdrowotne i rozwojowe.

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Ochronę przed upałem proponuje się włączyć do opieki prenatalnej

Po falach upałów w kwietniu 2024 roku władze Bangladeszu wydały zalecenia dla kobiet w ciąży dotyczące ochrony przed wysoką temperaturą. Jednocześnie ochrona przed upałem nie jest jeszcze stałym elementem opieki medycznej w czasie ciąży w kraju.

Zero Carbon Analytics apeluje o włączenie oceny ryzyka związanego z upałem oraz zaleceń ochronnych do regularnej opieki prenatalnej jeszcze przed rozpoczęciem gorącego sezonu. Wśród proponowanych działań są dostęp do chłodzenia w placówkach medycznych, stabilne dostawy wody i energii elektrycznej, szkolenie położnych i pracowników ochrony zdrowia w społecznościach, a także mobilne lub społeczne punkty chłodzenia dla odległych obszarów.

Specjalista zdrowia publicznego Shamim Haider Talukder podkreślił, że same systemy chłodzenia w szpitalach nie wystarczą. Wskazał również na znaczenie odpowiedniego żywienia kobiet w ciąży i odtwarzania terenów zielonych w miastach. Według przytoczonego w materiale badania pokrywa roślinna w Dhace zmniejszyła się o 56% w latach 1989–2020.

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