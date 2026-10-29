W Bangladeszu kota rybackiego, którego znaleziono ciężko rannego i wycieńczonego, po kilku miesiącach rehabilitacji wypuszczono na wolność. Zwierzę wypuszczono na terenie plantacji herbaty graniczącej z rozległym słodkowodnym obszarem podmokłym — informuje Mongabay.

Leczenie i przygotowanie do wypuszczenia

Samca kota rybackiego uratował w lutym 2026 roku Departament Leśnictwa Bangladeszu, a następnie przekazał do Centrum Ratowania i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Yankichhara w północno-wschodniej części kraju. Według Caesara Rahmana, dyrektora generalnego organizacji ochrony przyrody Creative Conservation Alliance, szczęka zwierzęcia była zwichnięta — prawdopodobnie w wyniku pobicia przez ludzi. Kot nie mógł samodzielnie jeść, ważył zaledwie 5 kg i był silnie wycieńczony.

Po kilku tygodniach karmienia przez sondę i leczenia weterynaryjnego stan zwierzęcia się poprawił. Później jego waga osiągnęła 12 kg. Przed wypuszczeniem kot przez ponad osiem tygodni przebywał w zagrodzie, aby stopniowo przystosować się do naturalnego środowiska na plantacji herbaty Uterbhag i Idanugger.

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Monitoring satelitarny

Kotu założono obrożę satelitarną, która pozwoli działaczom ochrony przyrody śledzić jego przemieszczanie się po wypuszczeniu. Rahman zaznaczył, że uratowane zwierzęta często nie otrzymują właściwej rehabilitacji: albo giną pod opieką ludzi, albo są wypuszczane bez odpowiedniego protokołu, przez co ich dalszy los pozostaje nieznany.

Muntasir Akash, adiunkt zoologii na Uniwersytecie w Dhace, który nie uczestniczył w tej pracy, nazwał ten przypadek przemieszczeniem zwierzęcia po konflikcie, a nie pełnym powrotem na wolność. Zaznaczył, że rehabilitacja pomogła kotu odzyskać kondycję fizyczną, lecz nie mogła w wystarczającym stopniu rozwinąć pamięci przestrzennej potrzebnej do życia na wolności. Jednocześnie specjalista nazwał to ważnym kamieniem milowym dla badań nad ekologią przestrzenną w Bangladeszu.

Koty rybackie żyją głównie w Indiach, Sri Lance i Bangladeszu. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody na wolności może pozostawać do 7 500 osobników. W Bangladeszu około 95% zasięgu tego gatunku znajduje się poza obszarami chronionymi. Creative Conservation Alliance postrzega współpracę z plantacjami herbaty jako możliwy model ochrony gatunku: w północno-wschodniej części kraju istnieje co najmniej 135 takich gospodarstw.

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