W Bangladeszu oddziały paramilitarne rozmieszczono na przemysłowych przedmieściach stolicy w czwartym dniu protestów pracowników branży odzieżowej. Demonstracje trwają w Gazipurze i Narajangandźu, gdzie protestujący domagają się ustalenia płacy minimalnej na poziomie 30 tys. taka.

Starcia z policją

Pracownicy nie wrócili do fabryk mimo wezwań do zakończenia protestów. Według policji podczas starć ucierpiało 58 funkcjonariuszy organów ścigania.

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Jak informuje The Hindu, demonstracje trwały we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Protestujący pozostawali na ulicach mimo decyzji rządu o utworzeniu rady do przeglądu płacy minimalnej.

Reakcja rządu

Przemysł odzieżowy Bangladeszu zapewnia pracę milionom ludzi i przynosi główną część dochodów kraju z eksportu. Rządowa rada ma rozpatrzyć wysokość minimalnego wynagrodzenia w tej branży.

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