W Bangladeszu w weekend zamknięto prawie 150 zakładów odzieżowych w przemysłowych rejonach Savar, Aszulia i Gazipur z powodu strajku pracowników domagających się podwyższenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Poinformowało o tym BBC News.

Strajkujący domagają się ustalenia płacy minimalnej na poziomie 30 tys. taka — około 182 funtów szterlingów — miesięcznie. Obecna płaca minimalna wynosi 12 500 taka. Pracownicy twierdzą, że kwota ta jest niewystarczająca ze względu na rosnące koszty życia.

Protest na trasie w pobliżu Gazipuru

W niedzielę rano pracownicy zablokowali autostradę Dhaka–Tangail w Gazipurze. Ruch był zablokowany przez około godzinę, po czym interweniowała policja. Nadkomisarz policji Mohammad Amjad Hossain powiedział BBC, że po opuszczeniu zakładów przez pracowników funkcjonariusze zamknęli fabryki w mieście. Według niego 13 fabryk zamknięto w sobotę wieczorem, a kolejne 16 podczas porannych zamieszek.

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Stanowisko producentów

Prawo pracy Bangladeszu zawiera zasadę „nie ma pracy — nie ma płacy”, która pozwala właścicielom wstrzymać produkcję i nie wypłacać wynagrodzeń, jeśli proces produkcyjny zostanie zakłócony. Stowarzyszenia producentów odzieży BGMEA i BKMEA wezwały do zapewnienia ochrony fabrykom. Prezes BGMEA Mahmud Hasan Khan oświadczył, że zakłady, które nie mogą kontynuować produkcji z powodu zamieszek, pozostaną zamknięte na czas nieokreślony zgodnie z prawem pracy.

Bangladeski przemysł odzieżowy zapewnia pracę około czterem milionom osób i przynosi rocznie niemal 40 mld dolarów wpływów z eksportu, co stanowi 10% PKB kraju. Bangladesz jest drugim po Chinach eksporterem gotowej odzieży na świecie. 1 listopada rząd powołał radę ds. płacy minimalnej, która ma przygotować rekomendacje do końca listopada; zaktualizowaną strukturę wynagrodzeń planuje się wprowadzić od 1 grudnia.

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