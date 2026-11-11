W Bangladeszu rządowa rada ds. wynagrodzeń 4 listopada zatwierdziła wprowadzenie od grudnia zmienionego systemu wynagrodzeń dla przemysłu odzieżowego. Pracownicy mają otrzymać pierwsze wypłaty według nowej skali w styczniu, jednak wysokość podwyżki nie została jeszcze ustalona, informuje Channel NewsAsia.

Protesty w sprawie wynagrodzeń

W ubiegłym tygodniu tysiące pracowników fabryk odzieżowych domagały się podniesienia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 500 do 30 000 taka. Podczas protestów, którym częściowo towarzyszyła przemoc, setki przedsiębiorstw wstrzymały działalność. Demonstranci ścierali się także z policją, która użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych.

Pracownicy twierdzą, że ich dochody nie nadążają za rosnącymi cenami. 27-letnia Shilpi Khatun, która od pięciu lat pracuje w przemyśle odzieżowym i jest jedyną żywicielką rodziny, powiedziała, że obecnie zarabia 13 500 taka, a z nadgodzinami — około 16 000 taka miesięcznie. Według niej tych środków często nie wystarcza do kolejnej wypłaty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wysoka inflacja i stanowisko producentów

Od 2022 roku Bangladesz doświadcza długotrwałego wzrostu kosztów życia: średni poziom inflacji wynosił około 9%. Pracownica fabryki odzieżowej w Ashulii, Roksana Parvin, przekazała, że ona i jej dwie córki jedzą głównie ryż i warzywa, podczas gdy mięso i ryby stały się dla rodziny niedostępne. Jedna z jej córek przerwała naukę, aby ograniczyć wydatki.

Producenci z kolei twierdzą, że znaczna podwyżka płac może osłabić przewagę cenową Bangladeszu nad Indiami i Wietnamem oraz jeszcze bardziej zmniejszyć zyski, na które już wpłynęły wyższe koszty energii. Przemysł odzieżowy zapewnia ponad 80% dochodów eksportowych kraju i daje pracę ponad 4 mln osób.

Czytaj nas na